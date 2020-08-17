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Центр Киева остался без света из-за аварии

Киев, Понедельник 17 августа 2020 19:18
Центр Киева остался без света из-за аварии
Фото: ремонтные работы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Специалисты уже выехали на место аварии

В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования. Из-за аварии 71 жилой дом и офисные помещения остались без света.

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже выехали на место аварии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Напомним, 18 июля на левом берегу Киева произошла авария из-за чего часть столицы осталась без света.

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