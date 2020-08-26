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У центрі Києва зник світло з-за аварії

Автор: РБК-Україна

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. З-за аварії без світла залишилися дві вулиці.

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Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

Так, без електроенергії залишились будинки за такими адресами:

  • вулиця Паньківська 17, 19;
  • Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для цих будинків ми зараз під'єднуємо дизельгенератори і одночасно відновлюємо постійну схему харчування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня у центрі Києва сталася аварія, через яку 71 будинок залишився без світла.

Крім того, 18 липня на лівому березі Києва сталася аварія з-за чого частина столиці залишилася без світла.

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