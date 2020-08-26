У центрі Києва зник світло з-за аварії

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. З-за аварії без світла залишилися дві вулиці.
Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".
Так, без електроенергії залишились будинки за такими адресами:
"Для цих будинків ми зараз під'єднуємо дизельгенератори і одночасно відновлюємо постійну схему харчування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 серпня у центрі Києва сталася аварія, через яку 71 будинок залишився без світла.
Крім того, 18 липня на лівому березі Києва сталася аварія з-за чого частина столиці залишилася без світла.