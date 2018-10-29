В центре Киева произошло замыкание силового кабеля

Фото: замыкание силового кабеля в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Очевидцы сообщают, что был слышен взрыв

В центральной части Киева, на улице Ивана Кудри 42 произошло замыкание силового кабеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Полиции Киева.

В полиции сообщили, что на месте происшествия работают аварийные службы. Кабель был обесточен.

"По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", - заявили в полиции.

Очевидцы сообщают, что был слышен взрыв. На месте находятся правоохранители, пожарные автомобили и скорая.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой. Как стало известно, возле Бессарабского рынка, произошел конфликт между двумя группами мужчин.

Напомним, в Киеве на Печерске автокран протаранил несколько авто, есть пострадавший. Пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что пострадал один мужчина, который получил незначительные травмы.