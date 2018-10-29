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У центрі Києва трапилось замикання силового кабелю

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 23:15
Фото: замикання силового кабелю у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: замикання силового кабелю у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Очевидці повідомляють, що було чутно вибух

В центральній частині Києва, на вулиці Івана Кудрі 42 трапилось замикання силового кабелю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Поліції Києва.

В поліції повідомили, що на місці пригоди працюють аварійні служби. Кабель було знеструмлено.

"Зі слів фахівців, загрози для киян немає", - заявили в поліції.

Очевидці повідомляють, що було чутно вибух. На місці знаходяться правоохоронці, пожежні автомобілі та швидка.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт зі стріляниною. Як стало відомо, біля Бессарабського ринку, близько 00:00, стався конфлікт між двома групами чоловіків.

Нагадаємо, у Києві на Печерську автокран протаранив кілька авто, є постраждалий. Речник столичної поліції Оксана Блищик повідомила, що постраждав один чоловік, який отримав незначні травми.

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