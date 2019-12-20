В центре Киева продолжаются акции протеста

В пятницу, 20 декабря, в центре Киева продолжаются политические акции протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, из-за протестов силовики патрулируют в усиленном режиме.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в сообщении.

Отметим, вчера протестующие против рынка земли перекрыли улицу Крещатик в районе ЦУМа. Недовольные автомобилисты сначала сигналили, но после стали разворачиваться и объезжать.

Напомним, 17 декабря под зданием Верховной рады на акции против открытия рынка земли в столкновениях пострадали десятки людей. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной радой начался после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.

Также РБК-Украина писало, что акция против рынка земли заблокировала пункт пропуска на границе с Молдовой в Одесской области.