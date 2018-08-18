В центре Киева из-за подготовки к празднованию Дня независимости сегодня ограничат движение

Кроме того, движение транспорта в центре Киева ограничат 20 и 22 августа

В центре Киева из-за подготовки к празднованию Дня независимости сегодня, 18 августа, а также 20 и 22 августа, ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в указанные дни будет ограничено или запрещено движение транспорта по ряду улиц. В частности, 18 августа с 17:30 до окончания тренировок будет запрещено движение транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Жилянской до ул. Хрещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади. Такие же ограничения будут вводиться 20 и 22 августа - запрет вводится с 18:45.

Так, 18 августа с 17:00 и до окончания тренировок временно ограничат проезд транспорта:

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк военной части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника): аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (по встречной полосой левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Такие же изменения будут вводиться и 20 и 22 августа с 17:45.

Кроме того, 18, 20 а также с 22 по 24 августа в Киеве будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

Также парковка будет запрещена в местах стоянки транспортных средств Вооруженных сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на бульваре Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 24 августа общественный транспорт будет работать на два часа дольше.