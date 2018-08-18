У центрі Києва через підготовку до святкування Дня незалежності сьогодні обмежать рух

Крім того, рух транспорту у центрі Києва обмежуватимуть 20 і 22 серпня

У центрі Києва через підготовку до святкування Дня незалежності сьогодні, 18 серпня, а також 20 та 22 серпня, обмежать рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у вказані дні буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць. Зокрема, 18 серпня із 17:30 до закінчення тренувань буде заборонено рух транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) - Бессарабській площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - вул. Хрещатик до Європейської площі. Такі ж обмеження вводитимуться також 20 і 22 серпня - заборона вводитиметься з 18:45.

Так, 18 серпня із 17:00 і до закінчення тренувань тимчасово обмежать проїзд транспорту:

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 - вул. Маршала Рибалка - вул. В’ячеслава Чорновола - виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Петра Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту - проспект Перемоги (на зустрічній смузі) - площа Перемоги (на зустрічній смузі) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа - Володимирський узвіз - вул. Сагайдачного - вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) - вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - вул. Маршала Рибалка - парк військової частини А0222;

під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром "Святошин" - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценка - вул. Д. Щербаківського - проспект Перемоги - площа Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) - проспект Перемоги (зустрічною смугою) - площа Перемоги (зустрічною смугою) - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська;

після тренування за маршрутом: Європейська площа - Петровська алея - Паркова дорога - Дніпровський узвіз - Набережне шосе - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - Глибочицький проїзд - вул. В. Чорновола - проспект Перемоги - вул. Академіка Туполєва - аеродром "Святошин".

Такі ж зміни будуть вводитися і 20 та 22 серпня із 17:45.

Крім того, 18, 20 а також з 22 по 24 серпня у Києві буде заборонено паркування і не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України.

Також паркування буде заборонено на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на бульварі Лесі Українки, Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві 24 серпня громадський транспорт буде працювати на дві години довше.