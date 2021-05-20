В центре Киева перевернулся грузовик. Затруднено движение транспорта

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской перевернулся грузовик. Из-за этого затруднено движение транспорта.
Патрульные сообщили, что движение по Кудрявскому спуску в направлении Львовской площади затруднено.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные, эвакуатор и спасатели.
Напомним, в Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться по государственным дорогам в жару.
Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн. Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся грузов, животных и птиц.
Ранее произошло ДТП в Хмельницкой области, в результате которого погибли четверо человек. Как стало известно, водитель не имел права управлять грузовиком.
Отметим, в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика.