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В центре Киева перевернулся грузовик. Затруднено движение транспорта

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской перевернулся грузовик. Из-за этого затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Патрульные сообщили, что движение по Кудрявскому спуску в направлении Львовской площади затруднено.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные, эвакуатор и спасатели.

Напомним, в Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться по государственным дорогам в жару.

Запрет касается транспортных средств массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн. Исключением являются грузовики, осуществляющие перевозку опасных, скоропортящихся грузов, животных и птиц.

Ранее произошло ДТП в Хмельницкой области, в результате которого погибли четверо человек. Как стало известно, водитель не имел права управлять грузовиком.

Отметим, в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика.

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