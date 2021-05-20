У центрі Києва перевернулась вантажівка. Ускладнено рух транспорту

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це ускладнено рух транспорту.
Патрульні повідомили, що рух Кудрявським узвозом у напрямку Львівської площі ускладнено.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють патрульні, евакуатор та рятувальники.
Нагадаємо, в Україні з 1 червня заборонять вантажівкам рухатися державними дорогами в спеку.
Заборона стосується транспортних засобів масою вище 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Винятком є вантажівки, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, тварин і птиц.
Раніше сталось ДТП в Хмельницькій області, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.
Зазначимо, у Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки.