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В Киеве автомобиль столкнулся с фурой, есть пострадавший

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 09:30
В Киеве автомобиль столкнулся с фурой, есть пострадавший
Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Авария случилась возле станции метро "Выдубичи"

В ночь на 10 декабря, в Киеве произошло дорожно-траспортное происшествие (ДТП), легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как отмечается, авария случилась недалеко от станции метро "Выдубичи". По данным правоохранителей, водитель грузовика Man перестраивался с правого ряда в левый. В это же время водитель Subaru, который был позади, хотел сделать такой же маневр, результатом чего стало ДТП.

"Легковушка въехала в заднюю часть грузовика, от чего его отбросило в отбойник. В результате аварии, водитель Subaru был госпитализирован с травмой головы", - говорится в сообщении.

В Киеве автомобиль столкнулся с фурой, есть пострадавший

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье маршрутка въехала в грузовик, в результате чего погиб один человек и еще восемь были госпитализированы.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой. Пострадали пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажирка легковушки.

Кроме этого, сообщалось, что в Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полиции.

Киев сковали пробки: карта В Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полиции
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