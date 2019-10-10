Ілюстративне фото: машина швидкої допомоги (РБК-Україна)

На момент аварії в машині "швидкої" знаходилася бригада медиків і пацієнт

У Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянської сталася дорожньо-траспортна пригода (ДТП) за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор" у Facebook.

Повідомляється, що "швидка" їхала з проблисковими маяками на червоний сигнал світлофора, а водій Ford не побачив або не почув, тому не поступився дорогою. Від удару машина швидкої допомоги перекинулася на бік.

На момент аварії в машині "швидкої" знаходилася бригада медиків і пацієнт. Всі змогли вибратися з автомобіля самостійно. Травми отримали водії "швидкої" і Ford, від госпіталізації вони відмовилися.

У центрі Києва перекинулася " Швидка допомога Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня, в Києві легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася недалеко від станції метро "Видубичі". За даними правоохоронців, водій вантажівки Man перебудовувався з правого ряду в лівий. В цей же час водій Subaru, який був позаду, хотів зробити такий же маневр, результатом чого стало ДТП.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі сталася ДТП з участю маршрутного таксі і вантажівки, одна людина загинула, ще восьмеро травмовані.