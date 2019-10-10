ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва перекинулася "швидка"

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 15:28
У центрі Києва перекинулася "швидка"
Ілюстративне фото: машина швидкої допомоги (РБК-Україна)

На момент аварії в машині "швидкої" знаходилася бригада медиків і пацієнт

У Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянської сталася дорожньо-траспортна пригода (ДТП) за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор" у Facebook.

Повідомляється, що "швидка" їхала з проблисковими маяками на червоний сигнал світлофора, а водій Ford не побачив або не почув, тому не поступився дорогою. Від удару машина швидкої допомоги перекинулася на бік.

На момент аварії в машині "швидкої" знаходилася бригада медиків і пацієнт. Всі змогли вибратися з автомобіля самостійно. Травми отримали водії "швидкої" і Ford, від госпіталізації вони відмовилися.

У центрі Києва перекинулася " Швидка допомога

Опубліковано Інформатор Київ Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня, в Києві легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася недалеко від станції метро "Видубичі". За даними правоохоронців, водій вантажівки Man перебудовувався з правого ряду в лівий. В цей же час водій Subaru, який був позаду, хотів зробити такий же маневр, результатом чого стало ДТП.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі сталася ДТП з участю маршрутного таксі і вантажівки, одна людина загинула, ще восьмеро травмовані.

У Києві автомобіль зіткнувся з фурою, є постраждалий У Запоріжжі маршрутка в'їхала у вантажівку, є жертви
Новини України КиївДТПскорая помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся