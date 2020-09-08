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У центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 14:41
У центрі Києва відключили гарячу воду через аварію тепломереж
Фото: Вода з-під крана (socportal.info)
Автор: РБК-Україна

У центральній частині Києва відключили гарячу воду. Причина - аварія на тепломережах.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

Через аварію і ремонт аварійними службами відключені 355 споживачів на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.

Завершити ремонт тепломереж і відновити водопостачання планують 10 вересня.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся збій у роботі метро.

Минулого тижня в Києві сталася пожежа у багатоповерхівці біля посольства США.

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