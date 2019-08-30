У центрі Києва обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд транспорту буде обмежений з 31 серпня по 3 вересня

У центрі Києва на ділянці вулиці Володимирській у період з 31 серпня по 3 вересня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що ремонтні роботи будуть проходити на ділянці від вулиці Рейтарській до вулиці Софіївській.

"З 31 серпня по 3 вересня на вулиці Володимирській на ділянці від вулиці Рейтарській до вулиці Софіївській, частково обмежать рух транспорту. Як повідомили у КК "Київавтодор", у цей час буде проводитися поточний ремонт покриття з бруківки", - йдеться в повідомленні.

Також 31 серпня обмежать рух поблизу Вокзальній площі.

"З 9:00 до 17:00 частково обмежать рух на проїзд від Вокзальної площі до вул. Льва Толстого. В цей час будуть виконуватися роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укравтодор" запропонував стягувати плату з фур за проїзд по дорогах. Це допоможе поповнити фінансування Дорожнього фонду.

Також повідомлялося, що в жовтні повинні заробити перші пункти автоматичного зважування вантажівок. Вони будуть перебувати на 6 пунктах поблизу Києва.