Сегодня ночью в Шевченковском районе столицы неизвестные выстрелили из гранатомета в здание, где находился офис адвокатской конторы. Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых - профессиональная деятельность адвокатов.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК по статье хулиганство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Идет следствие.
Фото: в центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета (facebook.com/operative)
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