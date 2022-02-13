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В Донецкой области военные устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые

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Донбасс, Воскресенье 13 февраля 2022 21:05
В Донецкой области военные устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые Фото: в Донецкой области военные устроили стрельбу, есть жертвы и раненые (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Донецкой области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в кафе. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области. По данным следствия, двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия. В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины:

  • п. 1 ч. 2 ст. 115;
  • ч. 3 ст.15;
  • п.1 ч.2 ст.115;
  • ч. 4 ст.296.

Военнослужащие задержаны. Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.

Напомним, 27 января на территории предприятия "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся. Позднее он сдался правоохранителям.

Отметим, Государственное бюро расследований рассматривает три версии расстрела нацгвардейцем своих сослуживцев.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область
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