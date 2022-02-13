В Донецкой области военные устроили стрельбу в кафе: есть погибшие и раненые
В Донецкой области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в кафе. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области. По данным следствия, двое военнослужащих ВСУ устроили стрельбу из закрепленного за ними оружия. В результате погибли сотрудник Национальной гвардии Украины и гражданский. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Украины:
- п. 1 ч. 2 ст. 115;
- ч. 3 ст.15;
- п.1 ч.2 ст.115;
- ч. 4 ст.296.
Военнослужащие задержаны. Решается вопрос о предъявлении им подозрений и избрания меры пресечения.
Напомним, 27 января на территории предприятия "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся. Позднее он сдался правоохранителям.
Отметим, Государственное бюро расследований рассматривает три версии расстрела нацгвардейцем своих сослуживцев.