Сьогодні вночі у Шевченківському районі столиці невідомі вистрілили з гранатомета у будівлю, де знаходився офіс адвокатської контори. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ за статтею хуліганство.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває слідство.
Фото: У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з гранатомета (facebook.com/operative)
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