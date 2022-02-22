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У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з гранатомета

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вночі у Шевченківському районі столиці невідомі вистрілили з гранатомета у будівлю, де знаходився офіс адвокатської контори. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ за статтею хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває слідство.

Фото: У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з гранатомета (facebook.com/operative)

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) влаштували стрілянину в кафе.

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Київполиция