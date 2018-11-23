В центре Киева из-за мероприятий к годовщине Голодомора 23-24 ноября ограничат движение

Движение общественного транспорта на ул. Лаврской 24 ноября будет приостановлено
В центре Киева из-за мероприятий по случаю годовщины Голодомора 23-24 ноября будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служуб Киевской городской государственной администрации.
Как отмечается, временные ограничения дорожного движения в центре Киева будут вводиться с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года.
В указанный период возможны временные ограничения движения на автодорогах:
Также отмечается, что движение общественного транспорта на ул. Лаврской с 07:00 24 ноября и до завершения государственных мероприятий будет приостановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября будут действовать ограничения движения транспорта.
Также сообщалось, что с 1 декабря в Киеве снимут ограничения движения на Южном мосту.