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В центре Киева из-за мероприятий к годовщине Голодомора 23-24 ноября ограничат движение

Новости » Инфраструктура    23.11.2018 - 12:21
В центре Киева из-за мероприятий к годовщине Голодомора 23-24 ноября ограничат движение
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение общественного транспорта на ул. Лаврской 24 ноября будет приостановлено

В центре Киева из-за мероприятий по случаю годовщины Голодомора 23-24 ноября будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служуб Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, временные ограничения дорожного движения в центре Киева будут вводиться с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 года.

В указанный период возможны временные ограничения движения на автодорогах:

  • ул. Лаврская (от ул. Цитадельной до аллеи Героев Крут);
  • аллея Героев Крут;
  • ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской);
  • ул. Трехсвятительская;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Десятинная;
  • Михайловская площадь;
  • ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской);
  • Парковая дорога;
  • ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка);
  • площадь Конституции.

Также отмечается, что движение общественного транспорта на ул. Лаврской с 07:00 24 ноября и до завершения государственных мероприятий будет приостановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября будут действовать ограничения движения транспорта.

Также сообщалось, что с 1 декабря в Киеве снимут ограничения движения на Южном мосту.

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Новости Украины КиевГолодоморограничение движения
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