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В центре Киеве из-за подготовки к Новому году с 24 ноября ограничат движение транспорта

Новости » Общество    22.11.2018 - 14:02
В центре Киеве из-за подготовки к Новому году с 24 ноября ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения вдоль Владимирского проезда начнут действовать уже 24 ноября

В Киеве из-за начала подготовки к новогодним праздникам будет действовать ограничение движения транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

Как отмечается, подготовка к праздникам начнется с 24 ноября. Главными локациями станут Софийская и Контрактовая площади. Поэтому уже на выходных там начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования.

Соответственно, будет действовать ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади до 24 января 2019 года. В этот период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Кроме того, во время самого празднования будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка):

  • 19 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00
  • 24 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00
  • 31 декабря 2018 года - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года
  • 01 января 2019 года - с 14:00 до 22:00
  • 07 января 2019 года - с 12:00 до 16:00

В то же время, в связи с этим запретом будет разрешено движение транспорта по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик. Также будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

В центре Киеве из-за подготовки к Новому году с 24 ноября ограничат движение транспортаНапомним, в "Киевавтодоре" сообщили, что с 1 декабря снимут ограничения движения на Южном мосту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что транспортные предприятия Киева обеспечены на 100% всем необходимым для работы в зимний период.

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