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У центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух

Новини » Інфраструктура    23.11.2018 - 12:21
У центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух громадського транспорту на вул. Лаврській 24 листопада буде призупинено

У центрі Києва через заходи з нагоди річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служуб Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, тимчасові обмеження дорожнього руху у центрі Києва вводитимуться із 20:00 23 листопада до закінчення державних заходів 24 листопада 2018 року.

У вказаний період можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

  • вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);
  • алея Героїв Крут;
  • вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);
  • вул. Трьохсвятительська;
  • вул. Михайлівська;
  • вул. Десятинна;
  • Михайлівська площа;
  • вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);
  • Паркова дорога;
  • вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);
  • площа Конституції.

Також зазначається, що рух громадського транспорту на вул. Лаврській з 07:00 24 листопада і до завершення державних заходів буде призупинено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через початок підготовки до новорічних свят з 24 листопада діятиме обмеження руху транспорту

Також повідомлялося, що з 1 грудня у Києві знімуть обмеження руху на Південному мосту. 

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