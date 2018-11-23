У центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух

Рух громадського транспорту на вул. Лаврській 24 листопада буде призупинено
У центрі Києва через заходи з нагоди річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служуб Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, тимчасові обмеження дорожнього руху у центрі Києва вводитимуться із 20:00 23 листопада до закінчення державних заходів 24 листопада 2018 року.
У вказаний період можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
Також зазначається, що рух громадського транспорту на вул. Лаврській з 07:00 24 листопада і до завершення державних заходів буде призупинено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через початок підготовки до новорічних свят з 24 листопада діятиме обмеження руху транспорту.
Також повідомлялося, що з 1 грудня у Києві знімуть обмеження руху на Південному мосту.