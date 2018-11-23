У центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух

Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух громадського транспорту на вул. Лаврській 24 листопада буде призупинено

У центрі Києва через заходи з нагоди річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служуб Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, тимчасові обмеження дорожнього руху у центрі Києва вводитимуться із 20:00 23 листопада до закінчення державних заходів 24 листопада 2018 року.

У вказаний період можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);

алея Героїв Крут;

вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);

вул. Трьохсвятительська;

вул. Михайлівська;

вул. Десятинна;

Михайлівська площа;

вул. Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);

Паркова дорога;

вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);

площа Конституції.

Також зазначається, що рух громадського транспорту на вул. Лаврській з 07:00 24 листопада і до завершення державних заходів буде призупинено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через початок підготовки до новорічних свят з 24 листопада діятиме обмеження руху транспорту.

Також повідомлялося, що з 1 грудня у Києві знімуть обмеження руху на Південному мосту.