Почти у 200 учебных заведений выявили проблемы с отоплением

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Температурный режим нарушен в 193 учебных учреждениях

Почти у 200 школах и садиках Украины было выявлено нарушение температурного режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу Украины.

Как сообщается, в ходе обследований с целью обеспечения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ было выявлено нарушение температурного режима в 193 учебных учреждениях.

"Основными причинами несоблюдения температурного режима стало нарушение сроков начала отопительного сезона (Черкасская, Днепропетровская, Херсонская области), несвоевременная подготовка систем отопления (Житомирская, Закарпатская, Херсонская области), неисправность автономных котельнь (Киевская, Винницкая, Николаевская области), отсутствие по вине собственника условий сохранения тепла во время учебного процесса (Одесская, Полтавская, Харьковская области), безответственность органов исполнительной власти из-за установления лимитов отопления (Николаевская, Ровенская области), повреждения внешних сетей или некачественная работа централизованных сетей теплоснабжения (Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская области)", - говорится в сообщении специалистов ведомства.

Отмечается, что по фактам нарушений руководителям образовательных учреждений было предоставлено 120 предписаний и направлено 469 информационных сообщений органам исполнительной власти и местного самоуправления.

В Госпродпотребслужбе добавили, что ответственность за выполнение санитарных правил и норм возлагается на собственника и руководителя учреждения образования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге в среду, 19 декабря, жители двух домов вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в квартирах.