Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без теплоснабжения

Горячая вода и тепло отсутствуют в 61 доме
В Подольском районе Киева из-за аварии 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.
Как отмечается, произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, из-за чего без теплоснабжения остались:
Сообщается, что на месте повреждения уже работают аварийно-восстановительные бригады. Работы продлятся до 6:00, 27 декабря. После завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы к домам.
Ранее РБК-Украина писало, что почти 200 учебных заведений Украины имеют проблемы с отоплением. В частности, нарушения сроков начала отопительного сезона обнаружили в Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Напомним, из-за сложных погодних условий на Донбассе во вторник, 25 декабря, без электричества остались несколько объектов водоснабжения, в результате чего по меньшей мере 10 населенных пунктов имеют проблемы с водой.