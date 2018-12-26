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Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без теплоснабжения

Новости » Общество    26.12.2018 - 16:56
Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без теплоснабжения
Иллюстративное фото (УНИАН)

Горячая вода и тепло отсутствуют в 61 доме

В Подольском районе Киева из-за аварии 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отмечается, произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, из-за чего без теплоснабжения остались:

  • ул. Константиновская,61,51,57,59/5,55,53;
  • ул. Юрковская, 2-6/32,8-12,12/59;
  • ул. Еленовская,8;
  • ул. Кирилловская, 26/2, 30/5,34-38;
  • ул. Оболонская,4,6,7,9.
  • Оболонская,5.
  • Светлицкого,30/20,30/20а,30/20б,28,28 а,24,24 а,28б,19,21,31/7, 29/18,27,25,23,23 а,13,30 а;
  • ул. Червонопольская,19,17/23,15,21,13/16,14/14,16,20/15;
  • ул. Межевая, 12а,20,22,23,24,22 а,26,18;
  • ул. Свободы,8/28,10,14,16.

Сообщается, что на месте повреждения уже работают аварийно-восстановительные бригады. Работы продлятся до 6:00, 27 декабря. После завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы к домам.

Из-за аварии в центре Киева десятки домов остались без теплоснабжения

Ранее РБК-Украина писало, что почти 200 учебных заведений Украины имеют проблемы с отоплением. В частности, нарушения сроков начала отопительного сезона обнаружили в Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Напомним, из-за сложных погодних условий на Донбассе во вторник, 25 декабря, без электричества остались несколько объектов водоснабжения, в результате чего по меньшей мере 10 населенных пунктов имеют проблемы с водой.

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