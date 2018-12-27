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На Подолі відновлюють подачу тепла і води після аварії

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 10:56
На Подолі відновлюють подачу тепла і води після аварії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Було ліквідовано дві аварії на мережах теплопостачання

У Подільському районі Києва ліквідували аварію, через яку 26 грудня без теплопостачання залишився 61 будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київтеплоенерго" у Facebook

Як зазначається, наразі спеціалісти відновлюють постачання гарячої води та централізованого опалення до будинків. 

Повідомляється, пошкодження, яке сталося за адресою: вул. Костянтинівська, 61, було ліквідовано вчора о 18:00. Відразу після завершення ремонтних робіт працівники почали відновлювати подачу теплоносія (вул. Костянтинівська,61, 51, 57, 59/5, 55, 53; вул.Юрківська, 2-6/32, 8-2, 12/59; вул. Оленівська,8; вул. Кирилівська, 30/5, 26/2, 34-38; вул. Оболонська,4,5,6,7,9).

Пошкодження за адресою вул. Світлицького, 30/20 було усунуто вранці 27 грудня. (вул. Світлицького,30/20, 30/20а, 30/20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а; вул. Червонопільська,19, 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15; вул. Межова, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18; просп. Свободи,8/28, 10, 14, 16).

На Подолі відновлюють подачу тепла і води після аваріїНагадаємо, вчора у "Київтеплоенерго" анонсували, що ремонтні роботи триватимуть до 6:00, 27 грудня, а після завершення ремонтних робіт гаряча вода та опалення будуть подані до будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що майже 200 навчальних закладів України мають проблеми з опаленням. Зокрема, порушення термінів початку опалювального сезону виявили у Черкаській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

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