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В центре Киева горел склад стройматериалов

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 16:15
В центре Киева горел склад стройматериалов
Фото: место происшествия (ГСЧС Украины)

Пожар возник в складском помещении в Шевченковском районе столицы

В Киеве на ул. Сырецкой, 37-А спасатели ликвидировали пожар, который возник в складском помещении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Отмечается, что огонь вспыхнул в одноэтажном складском помещении, где хранились строительные материалы.

"В 13:59 пожар локализовали, а в 14:23 пожар площадью 300 квадратных метров был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Чтобы потушить огонь, задействовали девять единиц специальной пожарно-спасательной техники и сорок спасателей личного состава Киевского гарнизона. Погибших в результате инцидента или же травмированных нет, уточнили в ГСЧС. Причину возникновения пожара сейчас выясняют.

В то же время "Киев оперативный" обнародовал видео с места происшествия, на котором видно масштаб стихии. Отмечается, что на место прибыли также и врачи скорой помощи.

Щось дуже серйозно палає прямо зараз на вулиці Сирецькій, 25. Схоже на якесь складське приміщення. Рятувальники #ДСНС вже працюють на місці. Тут також присутні і лікарі швидкої, сподіваємося їх допомога не знадобиться.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 13 вересня 2019 р.

Напомним, 13 сентября в Харьковской области закрыли школу и детсады из-за пожара на военном полигоне.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. Как следствие - возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.

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