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В Харьковской области закрыли школу и детсады из-за пожара на военном полигоне

Новости » Общество    13.09.2019 - 12:16
В Харьковской области закрыли школу и детсады из-за пожара на военном полигоне
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Образовательный процесс будет приостановлен с 13 по 16 сентября включительно

Власти города Чугуев (Харьковская область) закрыли общеобразовательную школу и детсад из-за задымления воздуха от пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Чугуевского городского совета.

Сообщается, что такие меры введены во избежание отравления продуктами горения на полигоне в/ч А-0501.

"С 13 по 16 сентября включительно будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях Чугуева: Клугино-Башкиривський школе, дошкольных учебных заведениях №2 и Веселка при в/ч А-0501, а также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе", – говорится в распоряжении городского головы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября в селе Новые Соколы произошел лесной пожар. Как сообщается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

Кроме того, 11 сентября в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.

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