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Полиция задержала подозреваемую в пожаре в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 20:00
Полиция задержала подозреваемую в пожаре в Чернобыльской зоне
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям

Полиция задержала женщину, которую подозревают в причинении пожара в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11.

Как сообщало РБК-Украина, 11 сентября в селе Новые Соколы произошел лесной пожар. Как сообщается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

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