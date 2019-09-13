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У центрі Києва горів склад будматеріалів

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 16:15
У центрі Києва горів склад будматеріалів
Фото: місце події (ДСНС України)

Пожежа виникла на складах у Шевченківському районі столиці

У Києві на вул. Сирецькій, 37-А рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на складському приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Зазначається, що вогонь спалахнув на одноповерховому складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали.

"О 13:59 пожежу локалізували, а о 14:23 пожежа площею 300 квадратних метрів була ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Фото: пожежа в Києві (dsns.gov.ua)

Щоб загасити вогонь, задіяли дев’ять одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки та сорок рятувальників особового складу Київського гарнізону. Загиблих унаслідок інциденту або ж травмованих немає, уточнили в ДСНС. Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують.

Водночас "Київ оперативний" оприлюднив відео з місця події, на якому видно масштаб стихії. Зазначається, що на місце прибули також і лікарі швидкої допомоги.

Щось дуже серйозно палає прямо зараз на вулиці Сирецькій, 25. Схоже на якесь складське приміщення. Рятувальники #ДСНС вже працюють на місці. Тут також присутні і лікарі швидкої, сподіваємося їх допомога не знадобиться.

Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 13 вересня 2019 р.

Нагадаємо, 13 вересня у Харківській області закрили школу та дитсадки через пожежу на військовому полігоні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. Як наслідок - виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загоряння лісової підстилки.

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