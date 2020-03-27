В центре Киева частично ограничат движение автотранспорта

В центре Киева на улице Крещатик частично ограничат движение автотранспорта из-за ремонта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора" в Facebook.

Сообщается, что ограничения будут действовать 28 и 29 марта.

"На улице Крещатик проведем текущий ремонт. Покрытие обновлять большими картами (значительными участками). Работы будут проводиться по всей длине улицы. Работы будут выполняться на выходных, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 марта в Киеве частично ограничили движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Кроме того, 7 марта в Киеве начались ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Добавим, что в столице частично ограничили движение на мосту Патона из-за масштабной реконструкции. Ограничения будут действовать до 10 апреля.