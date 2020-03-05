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В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движение

Новости » Общество     05.03.2020 - 17:07
В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движение
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля

В Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.

Как отметили в коммунальной корпорации, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.

Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движениеНапомним, с 7 марта начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Кроме того, с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.

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