В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничат движение

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля

В Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, ограничение движение будет действовать с 8 марта по 26 апреля.

Как отметили в коммунальной корпорации, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.

Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Напомним, с 7 марта начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Кроме того, с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.