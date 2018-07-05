В центре Херсона обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату

Находку отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр

В Херсоне сотрудники полиции устанавливают неизвестного, который оставил на скамейке подозрительный предмет. По это говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Как сообщается, подозрительный предмет был найден в бумажном пакете по проспекту Ушакова на скамейке возле остановки общественного транспорта.

Отмечается, что специалисты-взрывотехники областного главка полиции обнаружили внутри предмет, внешне похожий на гранату Ф1.

Находка была отправлена на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления личности неизвестного, который оставил опасный предмет.

Фото: место происшествия

Отметим, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области бывший военный бросил боевую гранату в жилой дом.