Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центре Херсона обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 13:35
Фото: место происшествия (hr.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (hr.npu.gov.ua)

Находку отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр

В Херсоне сотрудники полиции устанавливают неизвестного, который оставил на скамейке подозрительный предмет. По это говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

Как сообщается, подозрительный предмет был найден в бумажном пакете по проспекту Ушакова на скамейке возле остановки общественного транспорта.

Отмечается, что специалисты-взрывотехники областного главка полиции обнаружили внутри предмет, внешне похожий на гранату Ф1.

Находка была отправлена на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления личности неизвестного, который оставил опасный предмет.

 

Фото: место происшествия

Отметим, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области бывший военный бросил боевую гранату в жилой дом.

Полицейский, который в марте бросил гранату в сотрудников СБУ, до сих пор не найден В Киеве задержали на взятке гидролога
Теги публикации: граната, Херсон, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь