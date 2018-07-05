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В центрі Херсону виявили підозрілий предмет, схожий на гранату

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 13:35
Фото: місце події (hr.npu.gov.ua)
Фото: місце події (hr.npu.gov.ua)

Знахідку було відправлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр

У Херсоні співробітники поліції встановлюють невідомого, який залишив на лавці підозрілий предмет. По це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Як повідомляється, підозрілий предмет було знайдено в паперовому пакеті по проспекту Ушакова на лавці поблизу зупинки громадського транспорту.

Зазначається, що спеціалісти-вибухотехніки обласного главку поліції виявили всередині предмет, зовні схожий на гранату Ф1.

Знахідку було відправлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення особи невідомого, який залишив небезпечний предмет.

 

Фото: місце події

Зазначимо, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області колишній військовий кинув бойову гранату в житловий будинок.

Поліцейського, який у березні кинув гранату у співробітників СБУ, досі не знайдено У Києві затримали на хабарі гідролога
Теги публікації: граната, Херсон, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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