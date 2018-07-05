В центрі Херсону виявили підозрілий предмет, схожий на гранату

Знахідку було відправлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр
У Херсоні співробітники поліції встановлюють невідомого, який залишив на лавці підозрілий предмет. По це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.
Як повідомляється, підозрілий предмет було знайдено в паперовому пакеті по проспекту Ушакова на лавці поблизу зупинки громадського транспорту.
Зазначається, що спеціалісти-вибухотехніки обласного главку поліції виявили всередині предмет, зовні схожий на гранату Ф1.
Знахідку було відправлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр.
Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення особи невідомого, який залишив небезпечний предмет.
Фото: місце події
Зазначимо, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області колишній військовий кинув бойову гранату в житловий будинок.