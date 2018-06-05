Піротехніки ДСНС з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів

Лише впродовж минулих трьох діб виявлено 528 боєприпасів

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 26 тис. 945 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 277 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема лише впродовж минулих трьох діб здійснено 73 виїзди, під час яких виявлено 528 боєприпасів.

У ДСНС нагадують, що категорично забороняється:

торкатися підозрілого предмету або пересувати його;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;

розбирати вибухонебезпечний предмет.

З початку року піротехніки #ДСНС України вилучили та знищили 26 тисяч 945 вибухонебезпечних предметів Нагадуємо... Опубліковано ДСНС України 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15 травня поточного року у ДСНС повідомляли про майже 23 тис. знищених боєприпасів.