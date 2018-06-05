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Інтерв'ю

Піротехніки ДСНС з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 22:31
Фото: замінована територія (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: замінована територія (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Лише впродовж минулих трьох діб виявлено 528 боєприпасів

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 27 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 26 тис. 945 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 277 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема лише впродовж минулих трьох діб здійснено 73 виїзди, під час яких виявлено 528 боєприпасів.

У ДСНС нагадують, що категорично забороняється:

  • торкатися підозрілого предмету або пересувати його;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;
  • намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;
  • розбирати вибухонебезпечний предмет.

З початку року піротехніки #ДСНС України вилучили та знищили 26 тисяч 945 вибухонебезпечних предметів Нагадуємо...

Опубліковано ДСНС України 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15 травня поточного року у ДСНС повідомляли про майже 23 тис. знищених боєприпасів.

У Харкові чоловік виявив коробку з боєприпасами На пожежах в Україні за тиждень загинули 20 осіб, - ДСНС
Теги публікації: ДСНС, боеприпасы, пиротехники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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