В Сумській області колишній військовий кинув бойову гранату в житловий будинок

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років

В м. Глухів (Сумська область) вчора, 23 червня, о 22.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в їх двоповерховому будинку стався вибух. На місце події виїхали керівництво ГУНП області, відділу поліції, вибухотехнічна та кінологічна служби, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Як повідомляється, в такий спосіб чоловік вирішив помститися мешканцю цього будинку, з яким в нього виник конфлікт.

"Ніхто з жильців не постраждав. В самому будинку повилітали вікна, пошкоджені двері та стіни. Вжитими оперативними заходами менш ніж за годину поліція затримала зловмисника. На момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події

Було встановлено, що вибух стався в результаті розриву бойової фугасної гранати. Значних пошкоджень зазнали лише вхідні двері, стіни та вікна. Вибух був настільки потужний, що в одній з квартир будинку впала літня жінка, а в сусідньому будинку зі столу звалилася лампа.

"В поле зору правоохоронців потрапили три колишніх військовослужбовців, які винаймали квартиру в сусідньому будинку. Було встановлено, що того вечора між ними та мешканцями будинку, в якому стався вибух, виник конфлікт. Це викликало певні підозри. Поліцейські вирішили з ними поспілкуватися. Всі троє перебували у стані алкогольного сп’яніння. В їх квартирі була знайдена граната та пристрій для куріння марихуани. Було встановлена, що граната, знайдена в квартирі, і уламки тієї, яка вибухнула в будинку, мають одне і те саме маркування", - повідомляють у Нацполіції.

Для дачі пояснень чоловіків доставили до відділу поліції. У скоєному вони зізнались. Під час невідкладних слідчих дій, було встановлено, що гранату в будинок кинув один з них. Це була помста чоловіку, що там мешкав за зауваження на його адресу і словесний конфлікт, який в подальшому виник між ними.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 296 ч. 4 КК України ("Хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень") та 263 ч. 1 КК України ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами"). Він затриманий в прядку ст.208 КПК України.

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області український військовий кинув гранату в натовп людей. В результаті вибуху дев'ять осіб отримали осколкові поранення.