В центре Харькова напали на женщину и угнали ее авто

В пятницу, 25 сентября, в Харькове возле станции метро "Научная" неизвестные совершили нападение на женщину. После они скрылись с места преступления на ее автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей.

Позже автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

В результате происшествия пострадавшая получила ранения руки. Сейчас она госпитализирована.

Для розыска и задержания нападавших в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Информация зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Париже мужчина с ножом напал на людей у бывшей редакции журнала Charlie Hebdo, ранены четыре человека.

Кроме того, во Львовской области мужчина напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы.