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У центрі Харкова напали на жінку і вкрали її авто

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 вересня, у Харкові біля станції метро "Наукова" невідомі скоїли напад на жінку. Після вони втекли з місця злочину на її автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Харківській області.

Попередньо встановлено, що невідомі скоїли напад на жінку, поранили її з невстановленої зброї та втекли на автомобілі потерпілої.

Пізніше автомобіль був знайдений на вулиці Мінська. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.

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В результаті пригоди потерпіла отримала поранення руки. Зараз вона госпіталізована.

Для розшуку і затримання нападників у місті введено в дію поліцейська операція "Сирена".

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, в Парижі чоловік з ножем напав на людей у колишньої редакції журналу Charlie Hebdo, поранені чотири людини.

Крім того, у Львівській області чоловік напав на прикордонника після питання про наявність документів і мети його перебування біля кордону.

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