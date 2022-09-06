В центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (фото, видео)

Во временно захваченном Бердянске раздаются взрывы со стрельбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".
"Местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала на 14.40, взрывы и стрельба в центре города продолжаются.
"В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции", - добавляют в одном из сообщений.
Обновлено 15.45. По данным РИА Новости, в оккупированном Бердянске был взорван автомобиль принадлежащий гауляйтеру города Артему Бардину, затем произошла перестрелка. Сообщается об одном госпитализированном.
Обновлено 15.49. Как пишет "Бердянск Сейчас", в результате подрыва, гауляйтер города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
"Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.
Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.
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