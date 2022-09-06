UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (фото, видео)

Фото: в центре Бердянска раздаются взрывы и стрельба (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно захваченном Бердянске раздаются взрывы со стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Местные сообщат о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала на 14.40, взрывы и стрельба в центре города продолжаются.

"В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции", - добавляют в одном из сообщений.

Обновлено 15.45. По данным РИА Новости, в оккупированном Бердянске был взорван автомобиль принадлежащий гауляйтеру города Артему Бардину, затем произошла перестрелка. Сообщается об одном госпитализированном.

Обновлено 15.49. Как пишет "Бердянск Сейчас", в результате подрыва, гауляйтер города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

"Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область