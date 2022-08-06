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В захваченном Бердянске прогремел взрыв: что известно

Новина українською →
Бердянск, Суббота 06 августа 2022 12:31
В захваченном Бердянске прогремел взрыв: что известно Фото: в Бердянске произошел взрыв 6 августа (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Бердянска Запорожской области произошел взрыв. Он случился возле захваченного оккупантами городского отдела полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщают в "СтратКоме", по состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальон-тактических групп восстановлению не подлежат.

В ведомстве добавляют, что на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр.

Ранее сообщалось, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.

Также взрывы в Бердянске раздавались и в июле.

Напомним, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.

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Бердянск Запорожская область
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