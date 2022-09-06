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В центрі Бердянська лунають вибухи та стрілянина (фото, відео)

Фото: у центрі Бердянська лунають вибухи та стрілянина (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово захопленому Бердянську лунають вибухи зі стріляниною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Місцеві повідомлять про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу на 14.40, вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються.

"До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції", - додають в одному з дописів.

Оновлено 15.45. За даними РИА Новости, в окупованому Бердянську було підірвано автомобіль, що належить гауляйтеру міста Артему Бардіну, потім сталася перестрілка. Повідомляється про одного госпіталізованого.

Оновлено 15.49. Як пише "Бердянск Сейчас", внаслідок підриву, гауляйтера міста у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

"Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Від вибуху пошкоджено також три цивільні автомобілі, в яких нікого не було", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух 26 серпня. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося і про вибух біля захопленого міського відділу поліції Бердянська.

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