В центре Алматы идет операция силовиков: военные открыли огонь из автоматов
В центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в СМИ.
Как заявили в департаменте полиции города, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.
Ранее сообщалось, что в Алматы началась масштабная зачистка. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.
Кроме того, полиция сообщила, что попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг, а "десятки нападавших ликвидированы".
Ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.
Кроме того, сообщалось, что военные выбили протестующих из аэропорта Алматы.