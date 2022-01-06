ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В центре Алматы идет операция силовиков: военные открыли огонь из автоматов

Новина українською →
Украина, Четверг 06 января 2022 08:37
В центре Алматы идет операция силовиков: военные открыли огонь из автоматов Фото: в центре Алматы военные отрыли огонь из автоматов (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

В центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в СМИ.

Как заявили в департаменте полиции города, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.

Ранее сообщалось, что в Алматы началась масштабная зачистка. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.

Кроме того, полиция сообщила, что попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг, а "десятки нападавших ликвидированы".

Ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.

Кроме того, сообщалось, что военные выбили протестующих из аэропорта Алматы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ