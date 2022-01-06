У центрі Алмати йде операція силовиків: військові відкрили вогонь з автоматів

У центрі Алмати йде операція силовиків проти жителів Казахстану, що вийшли на протест. Військові стріляють з автоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднене в ЗМІ.

Як заявили в департаменті поліції міста, антитерористична операція проходить в ці хвилини в одному з районів Алмати, де знаходяться адміністративні будівлі.

Раніше повідомлялося, що в Алмати почалася масштабна зачистка. Операцію проводять спільно силові відомства і військові.

Крім того, поліція повідомила, що спроба штурму будівлі поліції Алма-Ати були зроблені в ніч на четвер, а "десятки нападників ліквідовані".