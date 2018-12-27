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В центре Афин прогремел взрыв, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 10:09
В центре Афин прогремел взрыв, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (facebook.com/hellenicpolice)

В результате взрыва пострадали полицейский и служитель церкви

В центре Афин (Греция) прогремел взрыв возле церкви, в результате инцидента пострадали полицейский и служитель этого храма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческий сайт ekathimerini.com.

Сообщается, что утром сработало взрывное устройство возле церкви Агиос Дионисиос в престижном районе Колонаки. По данным местных СМИ, устройство находилось в металлической коробке, об обнаружении которой сообщили полиции.

В результате взрыва пострадал полицейский, который прибыл, чтобы осмотреть находку. Его госпитализировали с ранениями рук и лица. Также сообщается, что, по предварительной информации, жизни сотрудника полиции ничто не угрожает. Служитель церкви также получил незначительные травмы.

 

Напомним, ранее сообщалось, в Греции прогремел взрыв возле местного телеканала Skai, в результате инцидента пострадавших нет. Работников успели эвакуировать после анонимного звонка о заминировании.

До этого в ноябре в Афинах в дом заместителя прокурора подложили бомбу.

 

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