У центрі Афін прогримів вибух, є постраждалі

Ілюстративне фото (facebook.com/hellenicpolice)

В результаті вибуху постраждали поліцейський та служитель церкви

У центрі Афін (Греція) прогримів вибух біля церкви, в результаті інциденту постраждали поліцейський та служитель храму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецький сайт ekathimerini.com.

Повідомляється, що вранці спрацював вибуховий пристрій біля церкви Агіос Діонісіос в престижному районі Колонакі. За даними місцевих ЗМІ, пристрій знаходився в металевій коробці, про виявлення якій повідомили поліції.

В результаті вибуху постраждав поліцейський, який прибув, щоб оглянути знахідку. Його госпіталізували з пораненнями рук та обличчя. Також повідомляється, що, за попередньою інформацією, життю співробітника поліції ніщо не загрожує. Служитель церкви також отримав незначні травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Греції прогримів вибух біля місцевого телеканалу Skai, в результаті інциденту потерпілих немає. Працівників встигли евакуювати після анонімного дзвінка про замінування.

До цього в листопаді в Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу.