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Центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування

Неділя 18 лютого 2024 08:29
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Центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування Фото: центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 18 лютого, Ворошиловський район Донецька потрапив під обстріл. Внаслідок ударів були пошкоджені багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "голову" муніципальної освіти міського округу "ДНР" Олексія Кулемзіна.

Як пише Кулемзін, через обстріли було пошкоджене скління трьох багатоквартирних будинків на вулиці Набережній.

Центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування

Фото: Донецьк, вулиця Набережна (Google maps)

Зокрема були пошкоджені 8 автомобілів, які стояли поруч з будинками. Про постраждалих інформації немає.

Фото: центральний район Донецька вночі потрапив під обстріл, є руйнування (t.me/kulemzin_donetsk)

Вибухи в окупованій частині Донецької та Луганської областей

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей часто чути вибухи. Серед їхніх причин - удари ЗСУ по центрах логістики окупантів, а також необережне поводження росіян із технікою та зброєю.

Наприклад, нещодавно у тимчасово окупованому Луганську невідомі безпілотники атакували нафтобазу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. У мережі писали, що через атаку на нафтобазі спалахнув один із резервуарів. Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Зокрема ще одна нафтобаза під ударами опинилась у Донецьку 15 грудня 2023.

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