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Центральный район Донецка ночью попал под обстрел, есть разрушения

Воскресенье 18 февраля 2024 08:29
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Центральный район Донецка ночью попал под обстрел, есть разрушения Фото: центральный район Донецка ночью попал под обстрел, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 18 февраля, Ворошиловский район Донецка попал под обстрел. В результате ударов были повреждены многоквартирные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" муниципального образования городского округа "ДНР" Алексея Кулемзина.

Как пишет Кулемзин, из-за обстрелов было повреждено остекление трех многоквартирных домов на улице Набережной.

Центральный район Донецка ночью попал под обстрел, есть разрушения

Фото: Донецк, улица Набережная (Google maps)

В частности были повреждены 8 автомобилей, которые стояли рядом с домами. О пострадавших информации нет.

Фото: центральный район Донецка ночью попал под обстрел, есть разрушения (t.me/kulemzin_donetsk)

Взрывы в оккупированной части Донецкой и Луганской областей

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей часто слышны взрывы. Среди их причин - удары ВСУ по центрам логистики оккупантов, а также неосторожное обращение россиян с техникой и оружием.

Например, недавно во временно оккупированном Луганске неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. В сети писали, что из-за атаки на нефтебазе вспыхнул один из резервуаров. Россияне традиционно обвинили в атаке ВСУ.

В частности еще одна нефтебаза под ударами оказалась в Донецке 15 декабря 2023 года.

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