Центр Украины накроют грозы

Сегодня в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы. Днем 27 мая в Киеве и Киевской области гроза.

Отметим, 27 мая в большинстве областях сухо и переменная облачность. Грозовые дожди передают только в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях, а также в Киеве.

В западных областях днем +21+26, а ночью +8+12. На севере страны днем будет +22+24, а ночью +12+14. В центральных регионах температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+15.