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Центр України накриють грози

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні попередили про погіршення погодних умов. Зокрема, у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях сьогодні грози.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях грози. Вдень 27 травня у Києві та Київській області гроза.

Зазначимо, 27 травня у більшості областях сухо та мінлива хмарність. Грозові дощі передають лише в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях, а також у Києві.

У західних областях вдень +21+26, а вночі +8+12. На півночі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+15.

Нагадаємо, вчора також попереджали про дощі та грози в Україні.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру спрогнозували, якою буде погода в червні.

РБК-Україна також писало, що кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

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