Центр України накриють грози

Сьогодні у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях грози. Вдень 27 травня у Києві та Київській області гроза.

Зазначимо, 27 травня у більшості областях сухо та мінлива хмарність. Грозові дощі передають лише в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях, а також у Києві.

У західних областях вдень +21+26, а вночі +8+12. На півночі країни вдень буде +22+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +22+24, а вночі +12+15.