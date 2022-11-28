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Центр Рівного залишився без електропостачання

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Рівне, Понеділок 28 листопада 2022 16:40
Центр Рівного залишився без електропостачання Фото: центр Рівного залишився без електропостачання (mapio.net)
Автор: Руслан Гаращенко

У Рівному увечері 28 листопада центр міста залишився без електрики. Рух тролейбусів припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Третяка в Telegram.

"Знеструмлений центр міста. Рух тролейбусів припинено, чекаємо на відновлення електропостачання", - написав він.

Нагадаємо, раніше у ДПЕК повідомили, що у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії. При цьому електрики намагатимуться давати світло принаймні по 2-3 години двічі на день.

Як відомо,енергетикам удалося стабілізувати роботу енергосистеми України, але все ще залишається дефіцит електрики на рівні 20%.

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