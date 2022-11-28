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Центр Ровно остался без электроснабжения

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Ровно, Понедельник 28 ноября 2022 16:40
Центр Ровно остался без электроснабжения Фото: центр Ровно остался без электроснабжения (mapio.net)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ровно вечером 28 ноября центр города остался без электричества. Движение троллейбусов приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Третяка в Telegram.

"Обесточен центр города. Движение троллейбусов приостановлено, ждем возобновления электроснабжения", - написал он.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии. При этом электрики постараются давать свет по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Как известно, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но все еще остается дефицит электричества на уровне 20%.

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