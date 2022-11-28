Центр Ровно остался без электроснабжения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Третяка в Telegram .

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии. При этом электрики постараются давать свет по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Как известно, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но все еще остается дефицит электричества на уровне 20%.

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