Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл (фото, відео)

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні, 23 лютого опинився під обстрілом. У центрі міста здіймається клуб диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

У мережі пишуть, що перед обстрілом у місті нібито "працювало ППО". Окупанти ж у традиційній манері звинувачують українських військових в обстрілах міста.

Відомо, що в результаті обстрілу утворилася велика вирва в центрі Донецька по вулиці Рози Люксембург.

Офіційних коментарів щодо цього від української влади не надходило.

Нагадаємо, що війська РФ своїми обстрілами майже повністю знищили Бахмут і Авдіївку Донецької області.

Додамо, раніше ми писали про те, що Донецька область зазнала ударів із РСЗВ. Внаслідок атаки пошкоджено два десятки будинків, також поранено двох людей.

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