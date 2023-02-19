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Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Українську на Донбасі: пошкоджено 19 будинків та школи

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Донбас, Неділя 19 лютого 2023 10:07
Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Українську на Донбасі: пошкоджено 19 будинків та школи Фото: росіяни вдарили зі "Смерчів" Українською Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 18 лютого, російські окупанти вдарили зі "Смерчів" по Українську Донецької області, пошкоджені два десятки будинків. Також "Градами" ворог накрив Авдіївку, за добу в регіоні поранені 2 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Посеред дня ворог ударив зі "Смерчів" по Українську - пошкоджено 19 житлових будинків, школа і спортивна школа", - розповів він.

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Авдіївці - місто зазнало 2 артобстрілів і 2 обстрілів із "Градів".

"Пошкоджено Будинок культури і численні житлові будинки – точні наслідки з’ясовуємо", - додав очільник регіону.

Кириленко уточнив, що за 18 лютого росіяни поранили двох жителів Донецької області: у Бахмуті та Воздвиженці..

Як повідомлялось, у неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

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