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Центр оккупированного Донецка попал под обстрел (фото, видео)

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Донецк, Четверг 23 февраля 2023 10:59
Центр оккупированного Донецка попал под обстрел (фото, видео) Фото: центр оккупированного Донецка попал под обстрел (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Временно оккупированный Донецк сегодня, 23 февраля оказался под обстрелом. В центре города возвышается клуб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

В сети пишут, что перед обстрелом в городе якобы "работало ПВО". Оккупанты же в традиционной манере обвиняют украинских военных в обстрелах города.

Известно, что в результате обстрела образовалась большая воронка в центре Донецка по улице Розы Люксембург.

Официальных комментариев по этому поводу от украинской власти не поступало.

Напомним, что войска РФ своими обстрелами почти полностью уничтожили Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

Добавим, ранее мы писали о том, что Донецкая область получила удары с РСЗО. В результате атаки повреждены два десятка домов, также ранены два человека.

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Донецк Война России против Украины
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